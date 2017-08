La pratique des sports nautiques déconseillée jusqu'à dimanche dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude

Sur la plage comme en mer, la préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance. Un avis de fort vent a été émis.

Des vents assez forts sont annoncés jusqu'à dimanche des Pyrénées-Orientales jusque dans l'Hérault. Mieux vaut ne pas prendre de risque en mer.

Des vents jusqu'à force 8 porteront au large

La préfecture maritime recommande aux plaisanciers (voile, paddle, kayak…) de ne pas prendre la mer.

Elle appelle aussi à la plus grande vigilance avec les jeux de plage (bouées et matelas gonflables, notamment).

Des rafales de vent à 80 km/h

Même au bord de l'eau, il est conseillé d'être prudent. Un accident est vite arrivé.

En 2015, sur la plage de Frontignan (Hérault), un enfant de trois et demi a perdu la vie en se noyant après avoir chaviré de son bateau pneumatique. Son père n’a rien pu faire pour le sauver. En l'espace de quelques secondes, l'embarcation avait pris le large à cause du vent. L'enfant ne portait pas de brassards.

En cas de détresse en mer, il faut contacter le « 196 », numéro de téléphone unique, gratuit et permanent du sauvetage en mer (en plus de la VHF 16).

Lors du dernier épisode de vent fort, le CROSS Med est intervenu à de nombreuses reprises pour secourir des plaisanciers subissant une rupture de mouillage et ne pouvant reprendre le contrôle de leur bateau. "Ce type d’incident devient un danger pour la navigation et entraîne fréquemment l’échouement de l’embarcation", précise Stanilas Gentien, capitaine de frégate et porte-parole de la préfecture maritime de la méditerranée.