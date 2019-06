La pratique du jet-ski et du scooter nautique interdites sur la totalité du Léman depuis le 1er juin

La Préfecture de Haute-Savoie annonce que la pratique du jet-ski et du scooter nautique sont interdites depuis le 1er juin sur le Léman. Une interdiction qui s'appuie sur un accord bilatéral entre les autorités suisses et les autorités françaises. Mais cette interdiction est-elle applicable ?

C'est officiel : la pratique du jet-ski est interdite sur l'ensemble du Léman depuis le 1er juin. Depuis cette date, explique la Préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué, le nouveau règlement de navigation sur le Léman, également appelé RNL. est entré en application.

La Préfecture du Haute-Savoie précise le cadre de cette interdiction : "ce règlement édicte les principales règles de navigation sur l’ensemble du plan d’eau. Une des évolutions majeures du nouveau RNL est l’instauration de l’interdiction de la circulation des véhicules nautiques à moteur (VNM) dont font partie les jet-skis et scooters nautiques - sur l’ensemble du lac. La pratique du jet-ski est donc interdite sur la partie française du Léman, depuis le 1er juin. Cette pratique était déjà interdite sur la partie suisse auparavant. _Des contrôles seront régulièrement effectués par la brigade nautique de la Gendarmerie nationale d’Evian-les-Bains_. Les contrevenants seront passibles d’une contravention de 3ème classe".

Cela fait maintenant quatre ans que la préfecture tente de trouver la solution pour restreindre le plus possible l'activité des jet-ski sur le Léman. Après avoir été retoqué par la justice administrative sur l'interdiction qui datait de 1989, le préfet avait mis en place en 2014 des restrictions de pratique qui n'ont pas été appliquées car les engins électriques autorisés n'existent pas encore sur le marché. Résultat en 2015, une base de motonautisme ouvre ses portes avec cinq engins classiques à essence, avec à sa tête Pascal Guarniéri qui n'est pas prêt à se laisser marcher sur les pieds. De fait, pour Pascal Guarniéri, ce nouvel arrêté d'interdiction générale est nul et non avenu. Pascal Guarniéri affirme avoir été contrôlé ce samedi sans qu'aucune contravention ne lui ait été signifiée pour son activité .Le club sera ouvert en permanence à partir de la mi-juin .

Pascal Guarniéri qui a ouvert en 2015 une base de location, initiation et de randonnée à jet-ski, Sealac Jet Club, s'élève contre cette interdiction annoncée par la préfecture : "je vais continuer à travailler parce-que j'ai tous les textes pour travailler" affirme-t-il.

En Préfecture, personne n'était disponible pour répondre à nos questions.