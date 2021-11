La précarité alimentaire augmente dans l'Yonne

Comme chaque année, le secours catholique publie son rapport sur l'état de la pauvreté en France. Neuf ménages sur dix se disent inquiet pour leur alimentation. Leur budget les contraint à des choix difficiles pour pouvoir se nourrir.

Dans l'Yonne, 632 familles ont été accompagnées l'an dernier par le secours catholique. L'association les aide à manger plus sainement en leur proposant des paniers de légumes à tarif réduit. C'est le cas d'Yvette , une auxerroise de 67 ans.

Yvette touche une retraite d'à peine neuf cents euros par mois . Avec plus de cinq cents euros de loyer et après avoir payé l'eau et le gaz , il ne reste plus grand chose pour acheter à manger. "déjà _je ne mange pas de viande car je n'y arrive pas_, mais des légumes, pâtes, pommes de terre parce que c'est moins cher. C'est dur. Je retravaille comme agent de sécurité dans les écoles sinon je n'y arriverais pas" confie Yvette. Au début du mois de novembre, Yvette s'est inscrite, grâce au secours catholique, pour bénéficier d'un panier de légume bio par semaine. Seul moyen de manger mieux à pas trop cher. "Ca m'intéresse car il y a des bons légumes même si je n'aime pas les carottes. Il y a des bons produits bio. J'ai aussi découvert de nouveaux légumes comme les blettes. Pour six euros c'est parfait".

Au bar solidaire de la pause du pont à Auxerre géré par le secours catholique , dix personnes dont Yvette ont accès chaque semaine à un panier de légume bio. Elles se sont engagés pour six mois avec l'AMAPP de Gurgy. Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne de Proximité.

Dans le département comme partout en France l'augmentation du cout de l'énergie et des transport contraignent les personnes en difficultés à faire des économies sur l'alimentation qui est le poste de consommation le plus flexible. Il leur arrive de ne pas s'alimenter pendant une journée entière parfois davantage. Une situation qui concerne des parents qui élèvent seuls leurs enfants, des chômeurs et aussi des retraités. Cette insécurité alimentaire a de lourdes conséquences sur leur santé d'autant plus que faute de moyens beaucoup ne prennent plus rendez vous chez le médecin. Et ce qui n'arrange rien, c'est que ceux qui sont en situation de précarité peuvent difficilement accéder à une alimentation de bonne qualité. Sans compter que les problèmes de santé sont multipliés quant on a pas d'autres choix que d'acheter des produits alimentaires à bas coût, plus gras, plus salés ou sucrés, ou qui contiennent des pesticides.