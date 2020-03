La préfecture autorise encore de nouveaux marchés en Savoie

La tenue des marchés à Aiguebelle, Frontenex, La Ravoire, Entrelacs et Cognin est finalement autorisée par la préfecture de Savoie, qui accordedésormais une dérogation à 17 communes savoyardes. Sans grande surprise : la Fédération nationale des marchés et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ont annoncé ce mardi matin qu'un quart des marchés alimentaires allaient rouvrir, sous conditions, après leur fermeture pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Si l'attribution des dérogations s'est visiblement assouplie par rapport à la semaine passée, les critères restent toujours les mêmes : répondre aux besoins de ravitaillement de la population, mais en garantissant un respect stricte des consignes sanitaires en vigueur face au coronavirus. Par exemple, les étals sont plus espacés que d'ordinaire.

Cinq marchés savoyards sont ainsi de nouveau autorisés ce mardi, comme l'ont déjà été la veille ceux d'Ugine, Novalaise, La Motte-Servolex, Saint-Alban-Leysse, Moûtiers, Lescheraines, Chindrieux, Les Echelles, Porte de Savoie et Beaufort. Saint-Jean-d'Arvey et La Bridoire avaient aussi obtenu leur dérogation.

Pas de changement en Haute-Savoie ; les marchés restent autorisés à Annecy (Novel, Teppes, Vallon, et Vieugy), Frangy, Glières Val de Borne, Lathuile, Lucinges, Lullin, Onnion, Saint-Félix, Savigny, Scientrier et Sevrier.