La préfecture autorise l'ouverture des plages de Collioure

Comme la plupart des plages des Pyrénées-Orientales, celles de Collioure sont désormais aussi ouvertes au public. Le préfet a validé la demande du nouveau maire Guy Llobet. L'accès est possible dans le respect des mesures sanitaires.

C'est la première action du nouveau maire de Collioure. Aussitôt élu samedi dernier, Guy Llobet avait annoncé son intention de demander l'ouverture des plages de la commune. Le dossier a été validé ce mardi par la préfecture.

Baignade et promenade, mais pas de bain de soleil

Comme sur le plupart des plages des Pyrénées-Orientales, il est désormais possible de pratiquer à Collioure la baignade, la promenade et les activités sportives individuelles, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Cela concerne les plages Saint-Vincent sud, des Pêcheurs, du Faubourg, de la Balette et des Batteries.

Le nouveau maire avait expliqué samedi que la réouverture des plages était une priorité. Son prédécesseur, Jacques Manya, n'avait lui pas fait la demande à la préfecture.