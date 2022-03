La préfecture d'Indre-et-Loire structure ses démarches pour l'accueil des réfugiés Ukrainiens

Alors que la France se dit prête à accueillir jusqu'à 100.000 réfugiés ukrainiens, l'Indre-et-Loire assure vouloir prendre sa part dans cet effort national. Actuellement, une centaine de déplacés sont accueillis dans le département, principalement chez des particuliers, et la préfecture se prépare à en recevoir d'autres dans les jours à venir, en témoignent ces 50 Ukrainiens qui sont arrivés mardi soir au camping "Les Acacias" de la Ville-aux-Dames.

Un guichet dédié pour les titres de séjour

Pour mieux les accueillir et faciliter leur intégration, la préfecture d'Indre-et-Loire a présenté son dispositif d'accompagnement. Les Ukrainiens peuvent tout d'abord bénéficier d'un titre de séjour, valable six mois et renouvelable jusqu'à trois ans. Un guichet dédié leur est ouvert chaque matin en préfecture à Tours. Ils ont un formulaire traduit en anglais à remplir et quelques pièces à fournir. À ce jour, 15 titres ont déjà été délivrés en Touraine et 30 demandes sont en cours d'examen.

Cette protection temporaire leur donne accès au travail, à l'assurance maladie et à une allocation de l'ordre de 14 euros par jour pour un adulte seul lorsqu'il n'est pas hébergé. C'est deux fois moins lorsqu'il l'est.

Le logement étudié au cas par cas

Sur le logement d'ailleurs, la préfecture rappelle que le camping de la Ville-aux-Dames est une forme de sas. Il n'a pas vocation à devenir pérenne. Reste ensuite à ouvrir les bonnes portes. L'association Entraide et Solidarités, missionné par l'État, sera chargée de répertorier les besoins de tous les réfugiés pour les rediriger ensuite vers les hébergements les plus adaptés à leur situation. Ce sera du cas par cas.

Des offres, il y en a en Indre-et-Loire. Aujourd'hui, une vingtaine de collectivités ou associations proposent des lieux d'habitations. Et dans l'agglomération de Tours,150 particuliers se disent prêts à accueillir chez eux des Ukrainiens, selon le dernier recensement du Centre communal d'action social (CCAS) de la ville.

Comme pour l'accueil des réfugiés afghans lors de la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, Entraide et Solidarités sera chargé de l'accompagnement social de manière générale. Deux travailleurs sociaux de l'association seront dédiés à traiter les problématiques des Ukrainiens arrivant sur le sol tourangeau.

La scolarisation des enfants organisée

Comme les enfants représentent aujourd'hui la moitié des déplacés ukrainiens, la préfecture d'Indre-et-Loire structure également leur scolarisation. Des enseignants sont spécifiquement chargés d'évaluer leur niveau dans leur langue d'origine. Un kit pédagogique sera également envoyé aux professeurs d'Indre-et-Loire pour accueillir au mieux ces futurs élèves qui ne parlent pas un seul mot de Français, et des traducteurs pourront être mobilisés si besoin dans les écoles.

Actuellement, une vingtaine d'enfants ukrainiens sont scolarisés dans le département, premier et second degré confondus.