La préfecture de Côte-d'Or accueille ses nouveaux Français

Par Lila Lefebvre et Florian Cazzola, France Bleu Bourgogne

C'est une tradition à laquelle on ne déroge pas, ce vendredi, la préfecture de Côte-d'Or a très officiellement accueilli les nouveaux naturalisés du département. Ils étaient Marocains, Cambodgiens et avaient un rêve en commun, devenir Français. Un démarche qui demeure longue et compliquée.