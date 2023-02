La prefecture de Côte-d'Or interdit une manifestation contre "la surveillance policière"

Voila qui ne va pas réconcilier ceux qui dénoncent une "surveillance policière illégale" avec les services de l'Etat. La préfecture de Côte-d'Or interdit le rassemblement prévu ce samedi 18 février à 14 heures place du Bareuzai dans le centre-ville de Dijon. Cette manifestation à l'appel des sympathisants du "Quartier libre des Lentillères" et de "l'espace auto-géré des Tanneries" a pour but de dénoncer la saisie de caméras retrouvées l'automne dernier.

"Deux dispositifs de vidéosurveillance camouflés dans des boîtiers accrochés au sommet de poteaux électriques ont été découverts au mois d’octobre 2022. Ils pointaient vers des accès aux Tanneries et aux Lentillères et permettaient de filmer les rues, les zones de parking et les entrées piétonnes des lieux d’activités et de résidence" écrit le collectif dans un communiqué.

"Ces appareils étaient composés d’une caméra à globe orientable et d’une antenne de transmission des données, ils étaient alimentés par le biais du poteau électrique. Passé le premier moment d’incrédulité, des recherches ont permis d’attester une surveillance de longue durée. Des photos privées et de google street view permettent d’attester la présence de telles caméras depuis au moins 2019, sur des périodes de plusieurs mois. Après la découverte du dispositif situé au fond de l’impasse des Tanneries, celui situé devant les Lentillères (rue Amiral Pierre) s’est volatilisé sous l’action d’un groupe d’intervention envoyé par les services de renseignement" peut-on lire sur la page Facebook du Quartier Libre des Lentillères.

Les caméras reperées par les militants - Capture écran Facebook Quartier Libre des Lentillères

Une manifestation masquée

Pour dénoncer cette surveillance supposée, les sympathisants de ces deux espaces auto-gérés ont fait circuler l'appel suivant :

"Nous sommes choqué·es de nous retrouver dans un mauvais film d’espionnage, mais nous ne sommes pas surpris·es. Alors que la vidéosurveillance se banalise dans l’espace public sous prétexte d’insécurité, le ministère de l’intérieur étend son usage sous une forme camouflée, illégale, ciblée. (....) Puisque notre monde est bien plus beau et plus joyeux que le leur, nous vous invitions à un rassemblement festif et un bal masqué contre l’espionnage de l’État envers ses opposant·es politiques. Venez masqué·es sur le thème de la lutte contre la surveillance le 18 février 2023 à Dijon !"

Rassemblement interdit car non déclaré

Cette initiative n'est pas du goût de la Préfecture de Côte-d'Or, qui rappelle que toute manifestation publique doit faire l'objet d'une déclaration préalable :

"Un appel à manifester à Dijon samedi 18 février après-midi circule sur les réseaux sociaux et par voie d'affiches, visant la police nationale. A ce jour, aucune déclaration de rassemblement n'a cependant été déposée en préfecture. C'est pourquoi, en raison du risque de troubles à l’ordre public résultant de cette situation, Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, a décidé d’interdire ce rassemblement, susceptible de se dérouler place François Rude à Dijon, à compter de 14H00" précise la Prefecture.

"Des réquisitions judiciaires aux fins de contrôle d'identité avec fouilles de véhicules et de bagages ont été délivrées par le procureur de la République. L’attention des habitants est appelée sur le lieu annoncé de ce rassemblement, habituellement très fréquenté le week-end, notamment par les familles. Un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place, en lien avec la ville de Dijon et les commerçants, pour assurer la sécurité des personnes et des biens " avertissent le services de l'Etat.