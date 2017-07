La préfecture de Haute-Garonne met en garde : les Pyrénées restent dangereuses même l'été !

Le coup d'envoi des grandes vacances est l'occasion de lancer un appel à la vigilance pour les sauveteurs en montagne et la préfecture. L'an dernier 81 personnes ont du être secourues dans le massif du Luchonnais. La préfecture édite deux brochures de prévention et l'a fait savoir lors d'un exercice

Un bilan trop lourd

La montagne attire de plus en plus de touristes et ces dernières années, les hommes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Luchon et les CRS Pyrénées multiplient les interventions. En 2016, les secours ont effectué 73 sorties pour secourir 81 personnes, trois sont mortes.

Entre le PGHM et la CRS Pyrénées, une quarantaine de sauveteurs veillent sur le massif haut-garonnais © Radio France - Stéphanie Mora

Ecoutez le reportage lors de l'exercice du PGHM et des CRS au-dessus de Superbagnères. Copier

Des règles élémentaires à suivre

Pour enrayer le phénomène, la préfecture de Haute-Garonne relaie une campagne du ministère des sports. Deux brochures seront disponibles dans les villages et les stations haut-garonnaises : "Pour que la montagne reste un plaisir" et "Le code de la montagne". Ces petits fascicules indiquent où s'informer, les numéros d'urgences et les bons réflexes à avoir avant de partir en randonnée à pied, à VTT ou pour toute autre activité de montagne (sports en eau vive, escalade ou via ferrata par exemple).

Pascal Mailhos, le préfet de Haute-Garonne : "Même si on aménage, si on limite les risques, la situation peut très vite basculer" Copier

Consultez le site de Météo France, demandez conseils auprès des professionnels ou des secours

Bien repérer son parcours au préalable, savoir lire et suivre les balisages, avoir des appareils de localisation.

Avoir une trousse de secours, de l'eau et des vêtements chauds dans son sac

Adapter l'itinéraire à son niveau

Un exemple de ce que l'on peut trouver dans les brochures éditées par le ministère des sports © Radio France - Stéphanie Mora

A Castillon-de-Larboust, on a carrément dévié le GR

13 morts en plus de 20 ans. Pour le maire de Castillon-de-Larboust (au-dessus de Bagnères-de-Luchon) c'est trop. Léon Coudin a donc demandé que le GR10 qui passe sur sa commune soit dévié sur une portion qui monte vers le pic du Céciré. Depuis ce printemps, un pilier indique la bifurcation sur le plateau de Superbagnères et des panneaux soulignent le danger sur l'ancien passage.

Léon Coudin est parfois désarmé face à l'obstination de randonneurs mal préparés, le maire de Castillon aimerait bien que la série noire s'arrête. Copier