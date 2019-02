La préfecture de l'Ariège interdit les écobuages jusqu'au 6 mars

Ariège, France

Interdiction de faire des écobuages en Ariège entre le 28 février et le 6 mars. La préfecture a pris un arrêté après les incendies qui sont survenus ces derniers jours. Tous les pompiers du département ont été mobilisés sur ces départs de feu au point que des secours de l'Aude sont venus les aider.

Pour éviter que les pompiers ne puissent pas assurer leurs interventions, la préfecture a décidé que les Ariégeois ne peuvent pas faire d'écobuages jusqu'au 6 mars. Chantal Mauchet est la préfète de l'Ariège : "_En trois jours on a eu 17 interventions sur des incendies, sur Tignac 115 hectares ont brûlé avec un certain danger puisqu'il y avait des maisons isolées_. [...] Les pompiers sont mobilisés sur des espaces importants, tout s'est bien passé mais on se dit que si l'écobuage continue, on ne pourra pas faire face à tous ces incidents et ces interventions." Interdiction donc de brûler les déchets verts (taille de haie, tonte de pelouse...) et pour rappel, il faut toujours l'autorisation de la mairie pour pratiquer l'écobuage sinon il y a un risque d'amende voire de peines de prison en fonction des dégâts provoqués par l'incendie.