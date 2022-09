La préfecture de l'Hérault incite à mieux se renseigner avant d'acheter un terrain pour y mettre une caravane

S'installer sur un terrain non constructible, même avec une simple caravane, c'est illégal, c'est de la cabanisation. Les gens achètent parfois des terrains sans connaître la réglementation. La préfecture de l'Hérault et la chambre des notaires ont mis en ligne un guide pour tout vous expliquer.

Avant d'acheter un terrain en espaces naturels, agricoles ou forestiers, il faut bien se renseigner. C'est le message délivré par la préfecture de l'Hérault qui constatent que nombre de particuliers achètent des terrains pour y construire, installer ou aménager une maison, un chalet, un mobil-home, une caravane, une yourte, sans connaître la réglementation. "La notion de "terrain de loisir" n’existe pas sur le plan juridique et ces parcelles sont bien souvent inconstructibles. Dans ces conditions, toute installation de ce type est prohibée et constitue un délit pénal qui est puni par la loi", rappelle la préfecture. C'est ce qu'on appelle de la cabanisation.

Habiter sur de tels espaces expose tout au long de l’année à des risques importants de feux de forêt et de végétation, d’inondation et d’insalubrité, sans possibilité d’intervention des services d’urgence et de secours.

Pour acheter en toute sécurité et en connaissance de cause, la chambre des notaires de l’Hérault et la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) viennent de diffuser un livret pratique sur les bons réflexes à adopter avant tout achat de ce type.

En matière de contentieux de l’urbanisme, et cas de non-respect de la réglementation, les peines encourues sont les suivantes : démolition de l’habitation et/ou remise en état de la parcelle cabanisée sous peine de paiement d’astreintes journalières, autres types d’amendes et de dommages-intérêts, peines d’emprisonnement.