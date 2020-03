La préfecture de l'Indre salue l'engagement des citoyens

L'appel avait été lancé la semaine dernière, en marge du discours du président de la République qui appelait à la solidarité. La préfecture de l'Indre s'est organisée pour collecter des produits d'hygiène indispensables dans la lutte contre le Covid-19. Ainsi, rien que sur la semaine dernière, près de 160.000 masques, 11.000 paires de gants, 1300 blouses, 1100 charlottes et 16 paires de lunettes ont été collectés.

Elles ont été offertes par de nombreux donateurs précise la préfecture dans un communiqué qui ajoute "Les masques ont été très prioritairement distribués aux personnels soignants qui sont directement confrontés à l'épidémie aux, accompagnants des plus fragiles, aux établissements médico-sociaux (foyers, handicap, enfance, MARPA, etc.), aux services d'aide à domicile, aux ambulanciers, et aux structures et associations d'aide alimentaire".