La préfecture de l'Indre teste ses services et les secours en cas d'attentat

La Préfecture de l'Indre a organisé jeudi un exercice attentat.

Le Berry teste ses services en cas d'attentats. Après le Cher mercredi, l'Indre a aussi eu droit à son exercice attentat cette semaine. La préfecture a organisé à Châteauroux une répétition générale en cas d'attentat sur l'aéroport Marcel Dassault.

Cet exercice de sécurité civile a duré deux heures et demi jeudi matin. Il s'agit cette fois ci seulement d'un exercice cadre, car il n'y a pas eu de scénario et de figurants sur le terrain comme cela a été le cas mercredi au collège de Mehun-sur-Yèvre dans le Cher ou un attentat et une prise d'otages ont été simulés. Dans l'Indre pour cet "exercice cadre" l'attentat est resté complètement virtuel, comme une base de travail avec pour objectif de vérifier que tous les services qui peuvent être concernés fonctionnent.

Une quarantaine de personnes a été mobilisée : le préfet de l'Indre avec son équipe rapprochée mais aussi la Police, la Gendarmerie , les pompiers , le SAMU , l'ARS ( l'agence régionale de santé ) et le Parquet . Des agents de la préfecture ont animé le scénario en jouant les rôles des victimes, des familles des victimes et des médias ; pour tester là aussi les communications et collaborations entre les différents services et acteurs.

En moyenne quatre exercices sont réalisés par an dans chaque département dont la moitié avec des figurations et scénarios sur le terrain. Les autres restent des exercices cadres comme celui-ci.