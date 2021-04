La préfecture de l'Isère autorise finalement Emmaüs à rouvrir ses boutiques solidaires

C'est une annonce qu'attendait avec impatience la communauté Emmaüs de l'Isère. Sur sa page Facebook, la branche grenobloise d'Emmaüs annonce la réouverture ce mercredi de ses boutiques solidaires, notamment à La Mure, le Versoud et Sassenage. Les boutiques avaient été contraintes de baisser le rideau à l'annonce du troisième confinement national. Mais ce mardi matin, la préfecture a finalement donné son feu vert dans un courriel envoyé à Jean-Pierre Polidori, directeur de la communauté Emmaüs en Isère.

"Nous sommes très contents de retrouver nos clients, nos donateurs", Jean-Pierre Polidori

Capture d'écran

Ces points de ventes seront ouverts aux "horaires habituels" dès 10h, après quelques semaines de fermeture. "On sera là avec le sourire et la joie de retrouver nos clients et nos donateurs", se réjouit Jean-Pierre Polidori. Les compagnons d'Emmaüs ont profité de ce temps de fermeture pour nettoyer et réaménager les salles de leurs boutiques. "Le rayon électroménager et informatique de seconde main de Sassenage est prêt", salue Jean-Pierre Polidori.