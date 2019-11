La Préfecture de l'Yonne alerte sur les vols par ruse en forte augmentation

Des cambrioleurs déguisés en pompiers, policiers ou agents des eaux, qui s'introduisent au domicile des victimes sous prétexte de la vente de calendriers ou d'un relevé de compteur : le mode opératoire est toujours le même et il fait de plus en plus de victimes dans le département.