La préfecture de la Creuse prend des mesures pour empêcher un nouveau Teknival

Depuis quelques jours, des rumeurs indiquent que le teknival 2020 pourrait être organisé quelque part dans le centre de la France. La préfète de la Creuse a donc pris les devants. Elle vient de publier deux arrêtés préventifs pour empêcher ce festival de musique électronique de se tenir dans notre département. Chaque année l’événement réunit des milliers de personnes. En mai 2019, il s'était déjà tenu en Creuse, à Féniers. Environ 10 000 personnes s'étaient alors réunies sur le plateau de Millevaches.

Rassemblements à caractère musical interdits

A priori le Tecknival serait organisé cette année entre le 10 et le 15 juillet. Jusqu'à mercredi, les rassemblements festifs à caractère musical sont interdits en Creuse. Les gros poids lourds qui transportent du matériel de sonorisation ne sont plus autorisés non plus.

Les préfectures de la Vienne, du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret ont pris des mesures similaires. La tenue de cette rave-party inquiète particulièrement dans le contexte sanitaire actuel : "Un tel rassemblement ne permettrait pas un respect des gestes barrières (...) et rend probable la création d'un cluster de contamination", s'alarme la préfecture de la Vienne.