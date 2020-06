La préfecture de la Marne interdit toute manifestation dans le centre de Reims ce week-end

Le préfet de la Marne interdit la tenue de toute manifestation sur la Place d'Erlon et dans tout le centre-ville de Reims (Marne), le samedi 6 et dimanche 7 juin. Deux rassemblements étaient annoncés sur les réseaux sociaux, un de gilets jaunes, l'autre contre les violences policières.

Deux appels à manifester, à Reims (Marne) ont été formulés sur les réseaux sociaux. Il s'agit de plusieurs rassemblements, de gilets jaunes et contre les violences policières, prévus samedi et dimanche sur la place d'Erlon. Face à ces appels, le préfet de la Marne prend un arrêté interdisant la tenue de toute manifestation sur cette place et "en tout lieu du centre-ville de Reims", du samedi 6 au dimanche 7 juin inclus.

La préfecture rappelle que les rassemblements de plus de dix personnes restent interdits, en raison de la crise sanitaire.