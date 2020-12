La préfecture de la Mayenne autorise les communes à ouvrir des salles pour la pause midi des ouvriers du BTP

La préfecture de la Mayenne et l'association départementale des maires ont conclu un accord pour autoriser les communes à ouvrir leurs salles communales le midi pour les ouvriers du BTP. 4.000 salariés sont concernés en Mayenne.

Ils vont pouvoir manger au chaud. Les ouvriers du BTP seront accueillis à partir de ce lundi 14 décembre dans les salles communales de la Mayenne pour leur pause de midi. La préfecture vient d'autoriser les mairies à ouvrir ses espaces aux salariés pour qu'ils ne mangent plus dehors.

Avec la fermeture des restaurants, certains salariés n'avaient pas d'autres choix que de manger dans le froid. C'est donc un ouf de soulagement pour plusieurs milliers d'ouvriers explique Christophe Marchand, le président de la Fédération Départemental du Bâtiment. "Sur les 6.500 salariés en Mayenne, on estime qu'il y a environ 4.000 compagnons qui travaillent dans les secteurs de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture et des travaux publics. Des professions qui n'ont pas toujours un réfectoire, une cabane de chantier ou un endroit pour manger au chaud. Pour eux c'était très franchement des conditions pas décentes. Ils travaillaient dans des conditions froides et humides" explique-t-il.

à lire aussi Des Mayennais solidaires invitent les ouvriers du BTP à manger au chaud chez eux

Les salariés d'une seule entreprise pourront n'utiliser qu'une seule salle par commune. Donc des salariés de différentes sociétés ne peuvent pas occuper en même temps une salle.