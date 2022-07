La préfecture de la Mayenne décide de nouvelles mesures de restriction d'usage de l'eau

À cause de la sécheresse, les seuils d'alerte pour les bassins hydrographiques de l'Oudon, de la Sarthe aval et ceux de vigilance de la Mayenne médiale et aval sont maintenus. La préfecture de la Mayenne a donc pris de nouvelles mesures d'usages de l'eau. Découvrez si votre commune est concernée.

En raison du manque de précipitations ces derniers mois, la situation des cours d'eau du département s'est aggravée. Les seuils d'alerte pour les bassins hydrographiques de l'Oudon, de la Sarthe aval et ceux de vigilance de la Mayenne médiale et aval sont maintenus. La préfecture de la Mayenne a donc pris de nouvelles mesures d'usages de l'eau.

Lavage des véhicules et des façades interdits

Dans les communes des bassins hydrographiques de l’Oudon et de la Sarthe aval, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage ou la mise à niveau des plans d’eau, le remplissage des piscines privées d’une contenance supérieure à 1m³ et les mouvements de vannes sur les cours d’eau sont interdits sauf exceptions prévues. L’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des pelouses et des terrains de golf est possible de 20h à 8h du matin. L’irrigation des grandes cultures est interdite de 10h à 20h ainsi que le dimanche de 20h au lundi 10h. Les usages de l’eau non strictement nécessaires à la production ou à une activité professionnelle doivent être réduits autant que possible.

Pour le bassin hydrographique de la Mayenne médiane et aval, de la Mayenne amont Ouest et de la Mayenne amont Est, les utilisateurs sont invités à réduire volontairement leur consommation.

Découvrez si votre commune est concernée

Territoire de la Mayenne amont ouest : Brécé, Châtillon-sur-Colmont, Colombiers-du-Plessis, Couesmes-Vaucé, Désertines, Fougerolles-duPlessis, Gorron, Hercé, La Dorée, Landivy, Le Pas, Lesbois, Montaudin, Oisseau, Pontmain, Saint-Aubin, Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Éllier-du-Maine, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Mars-surla-Futaie, Soucé, Vieuvy. Territoire de la Mayenne amont Est : Ambrières-les-Vallées, Chantrigné, Charchigné, Chevaigné-du-Maine, Couptrain, Crennes-sur-Fraubée, Javron-les-Chapelles, La Pallu, Lassay-les-Châteaux, Le Ham, Le Horps, Le Housseau-Brétignolles, Le Ribay, Lignières-Orgères, Madré, Neuilly-le-Vendin, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Rennes-en-Grenouilles, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Julien-du-Terroux, Sainte-Marie-du-Bois, Thuboeuf, Villepail.

Territoire de la Mayenne médiane et aval : Ahuillé, Alexain, Andouillé, Argentré, Aron, Astillé, Bais, Bazougers, Belgeard, Bierné-les-Villages, Bonchamp-lès-Laval, Bourgon, Brée, Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Champéon, Champgenéteux, Changé, Château-Gontier-sur-Mayenne, Châtelain, Chemazé, Commer, Contest, Coudray, Daon, Entrammes, Ernée, Évron, Forcé, Fromentières, Gennes-Longuefyue, Gesnes, Grazay, Hambers, Hardanges, Houssay, Jublains, Juvigné, L’Huisserie, La Baconnière, La Bazoge-Montpinçon, La Bazouge-des-Alleux, La Bigottière, La Brûlatte, La Chapelle-Anthenaise, La Chapelle au Riboul, La Chapelle-Rainsouin, La Croixille, La Gravelle, La Haie-Traversaine, La Pellerine, La Roche-Neuville, Larchamp, Launay-Villiers, Laval, Le Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Lévaré, Livet, Loupfougères, Louverné, Louvigné, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Ménil, Mézangers, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montreuil-Poulay, Montsûrs-St-Cénéré, Moulay, Neau, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parigné-sur-Braye, Parné-sur-Roc, Placé, Port-Brillet, Quelaines-Saint-Gault, Ruillé-Froids-Fonds, Sacé, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-Buttavent, Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Loup-du-Gast, Saint-Ouen-des-Toits, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Pierre-la-Cour, Sainte-Gemmes-le-Robert, Soulgé-sur-Ouette, Vautorte, Villiers-Charlemagne.

Le préfet de la Mayenne met en place de nouvelles mesures de restrictions de l'usage de l'eau dans la plupart des bassins mayennais. - Préfecture de la Mayenne

Territoire de la Sarthe aval : Arquenay, Assé-le-Bérénger, Bannes, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Blandouet-St-Jean, Bouère, Bouessay, Chéméré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Chéméré, La Cropte, Le Bignon-du-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine, Préaux, St-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Denis-d’Anjou, SaintDenis-du-Maine, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Val-du-Maine, Voutré. Territoire de l’ Oudon : Athée, Ballots, Beaulieu-sur-Oudon, Bouchamps-les-Craon, Brains-sur-les-Marches, Chérancé, Congrier, Cosmes, Cossé-le-Vivien, Courbeveille, Craon, Cuillé, Denazé, Fontaine-Couverte, Gastines, La Boissière, La Chapelle-Craonnaise, La Roë, La Rouaudière, La Selle-Craonnaise, Laubrières, Livré-la-Touche, LoironRuillé, Marigné-Peuton, Mée, Méral, Montjean, Niafles, Peuton, Pommerieux, Prée d’Anjou, Renazé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint Cyr-le-Gravelais, Saint-Erblon, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-la-Roë, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes, Simplé.