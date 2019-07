La préfecture de la Mayenne interdit d'acheter des artifices depuis ce jeudi et jusqu'au 15 juillet

La préfecture de la Mayenne a pris deux arrêtés en vue de la Fête Nationale du 14 juillet : interdiction d'acheter certains artifices et pas question non plus, d'acheter à emporter du carburant jusqu'à ce lundi 15 juillet.