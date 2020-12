La Préfecture de la Mayenne interdit la consommation d'alcool sur la voie publique dès 18h le 31 décembre

Afin d'éviter les rassemblements festifs le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, et pour prévenir d'éventuelles infractions au couvre-feu, la Préfecture de la Mayenne a décidé d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique du 31 décembre à 18 heures au 1er janvier à 6 heures.

Le Préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, vient de prendre deux nouveaux arrêtés qui doivent permettre, estime-t-il, de limiter les risques de propagation de l'épidémie de Covid-19 et de prévenir d'éventuelles infractions au couvre-feu le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Le premier concerne la consommation d'alcool sur la voie publique sur l'ensemble du département. Interdiction à partir du 31 décembre à 18 heures jusqu'au premier jour de l'année 2021 à 6h.

Le second concerne l'interdiction de la circulation, sur l'ensemble du réseau routier mayennais, de camions de plus de 3,5 tonnes transportant du matériel destiné à une fête pouvant regrouper plusieurs milliers de participants. Cette mesure entrera en vigueur ce mercredi 30 janvier et va durer jusqu'au 3 janvier.

Ces mesures s'ajoutent à d'autres qui avaient été prises la semaine dernière : pas de feux d'artifices, ni dans l'espace public, ni dans les halls d'immeubles ou en direction des habitations, jusqu'au 3 janvier. Interdiction d'acheter ou de vendre du carburant, dans des récipients transportables, ainsi que la vente à la pompe de combustible domestique, jusqu'au 2 janvier. La vente de bouteilles de gaz est limitée à une par personne.