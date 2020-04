Coronavirus : "La tendance reste à l’augmentation du nombre de cas", selon la préfète de la Somme

Muriel Nguyen a d’abord dressé un bilan de la situation sanitaire du département de la Somme. La préfète évoque 49 décès et 657 personnes contaminées par le coronavirus. Muriel Nguyen précise que « ce chiffre est en progression constante ». Et que « cette évolution impose plus que jamais le strict respect des gestes barrière et des mesures de confinement. »

« La tendance reste à l’augmentation du nombre de cas »

A propos de l’arrivée du pic épidémique, évoqué à plusieurs reprises pour les Hauts-de-France, Muriel Nguyen se montre prudente : « _Il est très difficile de faire des prévisions_. La tendance reste à l’augmentation du nombre de cas : il est beaucoup trop tôt pour parler de stabilisation. »

La préfète de la Somme est aussi revenue sur la pénurie de masques, qui préoccupe les soignants, les auxiliaires de vie et d’autres corps de métiers comme les policiers : « Les livraisons de masques sont en cours. Grâce aux dons, l’Agence régionale de Santé en a redistribué 600.000 en une semaine dans les pharmacies de la région. Cela devrait permettre d’assurer une couverture des besoins des personnels de santé pendant deux semaines. Parallèlement, le gouvernement a engagé l’importation d’un milliard de masques et les capacités de production sont en augmentation. »

Une cellule spéciale coronavirus pour suivre la crise

La préfecture de la Somme a mis en place une cellule de suivi de la crise du coronavirus. Muriel Nguyen a détaillé ses objectifs : « Derrière le calme apparent des rues désertes, les ¾ des agents de la préfecture sont mobilisés : cela représente près de 400 personnes. Cette cellule a pour but d’écouter et d’aider la population, les acteurs sociaux, les élus et les entreprises. » A propos d’économie, la préfète de la Somme fait état de 11.000 salariés concernés par des mesures de chômage partiel dans le département, des chiffres qui seront "bientôt actualisés". Plus de quatre millions d’heures de chômage partiel ont été demandées par les entreprises samariennes.

Muriel Nguyen est également revenue sur la nouvelle cellule pour recenser les difficultés des entreprises du secteur funéraire, sur le respect des mesures de confinement qu’elle qualifie de « globalement bon » tout en précisant que « plus de 55.000 contrôles ont été effectués par les policiers et les gendarmes ». Et que 3500 procès-verbaux ont été dressés depuis le 17 mars.

La préfète de la Somme a expliqué les raisons qui l’ont poussée à autoriser la réouverture de plus d’une trentaine de marchés dans la Somme.

Pour toutes vos questions sur le coronavirus (à l'exception des interrogations d'ordre médical) vous pouvez joindre la cellule d'information de la préfecture de la Somme au 03.22.97.80.80.

Réecoutez l’interview complète de Muriel Nguyen.