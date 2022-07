La préfecture de la Vienne dévoile son nouveau protocole pour les bassines

Ces 6 derniers mois, agriculteurs et acteurs de l'eau du département de la Vienne ont revu leur copie pour trouver un consensus sur le protocole des bassines. Pour accompagner la création des 30 retenues d'eau, de nouvelles garanties ont été exigées notamment pour assurer la préservation de la biodiversité.

Des objectifs chiffrés

A commencer par la qualité de l'eau : les agriculteurs s'engagent à réduire leur utilisation de pesticides. Moins 50 % d'ici 6 ans par rapport à l'indice de référence. La principale évolution de ce second protocole c'est que les objectifs ont été chiffrés et échelonnés. Ca concerne notamment la restauration de 22 km de cours d'eau, la protection des zones humides ou encore la plantation de 100 km de haies. Autre engagement majeur : la sécurisation de l'eau potable avec un abandon des prélèvements en nappes captives.

Des contrôles plus strictes

Les irrigants acceptent par ailleurs de se soumettre à un suivi et à des contrôles annuels et individuels. Le protocole prévoit la mise en place d'un système de comptage de l'eau pour vérifier le respect des seuils de prélèvement avec à la clé des sanctions financières et administratives.

Carte des 30 bassines © Radio France - Capture d'écran Préfecture de la Vienne

Un nouveau calendrier

La première tranche du projet, les 11 premières bassines ne seront pas réalisées sans validation de l'étude HMUC (Hydrologie Milieux Usages Climat) menée par la commission locale de l'eau et l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Il s'agit notamment d'évaluer les seuils de prélèvement d'eau en hiver.

Dans la version précédente, il était envisagé un début des travaux dès la signature du protocole sans attendre les résultats de cette étude. qui devraient désormais être publiés en décembre prochain permettant ainsi un premier coup de pioche au premier semestre 2023. Un moyen de garantir la prise en compte de données scientifiques ce qui était l'un des points de crispation de l'opposition.

Autre changement dans le calendrier : le protocole engage désormais les parties concernées pour une durée de 20 ans contre seulement 6 dans la version précédente.

Les différents acteurs du territoire ont jusqu'à mi-octobre pour se positionner sur le projet. Le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier se dit satisfait des compromis trouvés : "Tout le monde ne sera pas d'accord, l'essentiel est d'avoir pu discuter, d'avoir progressé" et prévient qu'il sera très vigilant aux actions menées par l'opposition : "on a le droit de manifester, on est en démocratie. Par contre jamais on a le droit de menacer, d'intimider ou de dégrader."

Les irrigants, eux regrettent que les opposants n'aient pas pris part aux discussions autour de cette nouvelle version.

Rappelons que les 30 bassines ont été autorisées administrativement, purgées de tout recours par les tribunaux et peuvent désormais démarrer sous condition de l'établissement d'un protocole.