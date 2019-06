La préfecture de la Vienne rappelle les règles en matière de pêche à l'aimant

Poitiers, France

Dans la Vienne, la préfecture rappelle les règles concernant la pêche à l'aimant : un gros aimant au bout d'une canne à pêche, au mieux vous remontez des pièces d'or, d'argent ou un trésor, au pire, vous remontez un obus ou un déchet métallique. Dans tous les cas, il faut savoir que la réglementation qui s'applique est la même que celle qui régit la détection des objets enfouis.

Une autorisation du propriétaire est nécessaire en terrain privé

La pratique dite de la « pêche à l’aimant », souvent réalisée pendant les périodes de loisirs, se popularise de plus en plus en raison de sa mise en valeur sur les réseaux sociaux et l’attrait de la découverte d’un hypothétique trésor. Mais il y a des règles : on ne peut pas aller sur des terrains privés (forêts, terrains, puits, étangs…) sans autorisation des propriétaires, ni dans les cours d'eau sans autorisation de l'Etat.

Si l’objet de la pêche a pour but la recherche d’un objet intéressant l’histoire, la préhistoire, l’art ou l’archéologie l’autorisation du Préfet est obligatoire.

Pour les cours d'eau, il faut une autorisation de l'Etat

pour les cours d’eau, lacs, rivières, fleuves, canaux, l’autorisation de l’État, propriétaire des biens sous-marins est requise. Cette pratique est dangereuse. La sollicitation des équipes de déminage est en sensible hausse suite à la découverte de munitions dans le cadre de la pratique dite de « la pêche à l’aimant »

Gare aux obus au fond de l'eau !

La découverte de munitions ainsi que leur manipulation peut engendrer des risques : explosion de la munition lors de la manipulation ; fuite d’un produit incendiaire pouvant entraîner une auto-inflammation ; fuite d’un agent toxique de guerre, entraînant une intoxication ou une contamination ; ou encore un détournement de la munition pour une action malveillante. D'où cette appel de la préfecture de la Vienne qui invite à la plus grande vigilance et à ne pas pratiquer la pêche à l’aimant sans autorisation.