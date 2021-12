La préfecture de Loire-Atlantique interdit la consommation d'alcool sur l'espace public pour les fêtes

La préfecture de Loire-Atlantique interdit la consommation d'alcool sur l'espace public, ainsi que la vente et l'achat de carburant au détail et les feux d'artifices (de certaines catégories) jusqu'au 3 janvier. Des mesures prises pour "sécuriser les fêtes de fin d'année".

Des mesures prises par la préfecture pour "sécuriser les fêtes de fin d'année", voici la motivation de ces décisions. La première, interdiction de consommer de l'alcool sur l'espace public , sauf dans les espaces avec pass sanitaire situés sur les marchés de Noël. Une interdiction avec effet immédiat et qui prendra fin le 3 janvier prochain selon le communiqué publié ce mercredi.

La préfecture annonce également l'interdiction de la vente, de l'achat et du transport de carburant au détail, à moins d'avoir "un motif légitime". Cela toutefois sans préciser quels pourraient être ces raisons jugées comme "légitimes". Enfin, dernière interdiction, celle de vendre, de transporter et d'utiliser des feux d'artifices de certaines catégories (C2, F2, C3, F3, C4, F4 et T2).