À Paris et sa petite couronne, la nuit du Nouvel An sous surveillance : 5.400 policiers et gendarmes mobilisés

Paris et sa petite couronne sous haute surveillance, pour la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. La préfecture annonce la mobilisation de 5.400 policiers et gendarmes. La vente d'alcool à emporter et la consommation sur la voie publique seront également interdites dans le secteur des Champs-Elysées, à partir de ce vendredi 18h, jusqu'à lundi 8h.

La préfecture explique mettre en place "un dispositif de sécurisation renforcée visant à garantir la sécurité des personnes et des biens et à prévenir les troubles à l'ordre public, dans un contexte de menace terroriste encore élevée."

Les Champs-Elysées et les gares particulièrement surveillées

Le secteur des Champs-Elysées sera particulièrement surveillé, puisque "la Ville de Paris organise sur l'avenue des Champs-Elysées un spectacle pyro-musical" qui débute à 22h et doit se terminer par un spectacle pyro-technique "de sept minutes à compter de minuit".

Ainsi, "la vente à emporter d'alcool et sa consommation sur la voie publique, dans un périmètre élargi autour de l'avenue des Champs-Elysées sont interdites," de ce vendredi 18h, jusqu'à lundi 8h. La circulation, les transports en commun et l'accès du public à cette zone seront également restreintes.

Toute l'agglomération parisienne sera sous surveillance. Concernant les restrictions :"le transport et la distribution de carburant, dont le gaz inflammable, dans des conteneurs individuels sont interdits depuis le 25 décembre et jusqu'à lundi 8h à Paris et en petite couronne."

Des patrouilles circuleront également dans plusieurs gares.

La préfecture recommande "d'anticiper et de planifier" ses déplacements, et de "respecter les consignes des forces de l'ordre et de secours. À noter d'ailleurs, qu' une partie des transports en commun d'Ile-de-France fonctionnera toute la nuit du 31 décembre.