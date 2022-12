Coupe du monde : sécurité renforcée sur les Champs-Elysées samedi

Un dispositif de sécurisation et de circulation est mis en place par la préfecture de police à l’occasion des matchs de ce samedi dans le cadre des quarts de finale de la coupe du monde de football 2022.

Le premier match oppose l’équipe du Maroc à celle du Portugal à 16h. Le deuxième va se disputer entre l'équipe de France et l’Angleterre, à partir de 20h.

1220 policiers et gendarmes mobilisés

A cette occasion, 1220 policiers et gendarmes sont mobilisés dès 16h, à Paris, dans les transports, et en petite couronne, pour garantir l’ordre et la sécurité autour de ces deux évènements. Un dispositif spécifique est mis en place sur l’avenue des Champs-Élysées, afin d'éviter le moindre problème qui pourrait être créé par des supporters et lutter contre la délinquance.

Sur le périphérique, plusieurs portes d'accès à Paris seront fermées dès 18h30 (porte de la Muette, porte Maillot, porte des Ternes, porte Dauphine).

Le secteur des Champs Elysées sous hautes surveillance dans les transports

Plusieurs équipes de police vont patrouiller dans les stations et les lignes de transports en commun desservant les Champs Elysées, notamment sur la ligne 1 et le RER A entre Charles-de-Gaulle Étoile et Châtelet, ainsi qu'aux stations Charles de Gaulle Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées Clemenceau, Concorde.

Des policiers en civil seront aussi en poste sur les Champs Elysées et sur l'ensemble de la Capitale. Une vidéo patrouille va renforcer le dispositif en place tout au long de la journée.