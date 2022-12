La préfecture de police sensibilise les lycéens aux dangers des rodéos dans les Bouches-du-Rhône

En un an, ces opérations de prévention ont permis de toucher 2.000 élèves dans huit lycées à Marseille et dans le département. En sensibilisant directement les plus jeunes, la préfecture de police espère diminuer le phénomène des rodéos, en pleine expansion malgré l'absence de chiffres officiels.

La préfecture de police intervient dans les lycées de Marseille et des Bouches-du-Rhône pour sensibiliser les élèves aux dangers liés aux rodéos en ville. © Radio France - Fred Chapuis Sensibiliser les plus jeunes aux dangers des rodéos urbains pour diminuer la pratique. Le phénomène serait en pleine expansion notamment à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône même si la préfecture de police ne communique aucun chiffres. Les rodéos urbains consistent à faire des "roues arrière", de "cabrer", un scooter, une moto cross voire des trottinettes ou des vélos. ⓘ Publicité Au-delà du bruit et des nuisances pour les habitants, ces rodéos sont surtout très dangereux pour ceux qui les pratiquent et l'ensemble des usagers de la route. D'où la volonté de la préfecture de police d'organiser des ateliers de prévention directement dans les lycées pour toucher un jeune public, souvent adepte de ces pratiques en deux roues. loading Des jeunes à la recherche de sensations fortes Rayan vient tout juste d'avoir 18 ans. Ce Marseillais du 14e arrondissement, pratique le rodéo à scooter et à moto depuis plus de deux ans. Au micro de France Bleu Provence, il raconte avoir eu récemment un grave accident où il a failli mourir. loading Combien de victimes de rodéos urbains ? La préfecture de police ne communique pas de chiffres sur le nombre d'accidents ou de victimes de rodéos urbains à Marseille et dans le département. Mais en 2021 sur 100 morts enregistrés sur les routes des Bouches-du-Rhône, 35 l'ont été en deux roues, motos et scooters. Soit un pourcentage deux fois plus élevé que la moyenne nationale à 19%. À lire aussi Chiffres, législation : ce qu'il faut savoir sur la lutte contre les rodéos urbains Parmi les ateliers de sécurité routière, les élèves sont informés des équipements de protection en deux roues, notamment le casque.. © Radio France - Fred Chapuis Echange sur les dangers des rodéos avec des élèves du lycée professionnel La Floride à Marseille. © Radio France - Fred Chapuis Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !