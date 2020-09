Face au regain de l'épidémie de coronavirus en Seine-Maritime, les rassemblements de plus de 10 personnes dans la sphère privée sont fortement déconseillés.

La Préfecture de Seine-Maritime déconseille fortement les rassemblements privés de plus de 10 personnes

La circulation du coronavirus en Seine-Maritime est "préoccupante", selon les mots de l'Agence Régionale de Santé et de la Préfecture ce mercredi soir. En Seine-Maritime, "le nombre de patients testés positifs à la covid-19 connaît une accélération très importante depuis le 28 août 2020. La circulation du virus dans le département et plus particulièrement dans la Métropole Rouen Normandie continue d'évoluer de manière préoccupante".

Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas diagnostiqués ces sept derniers jours, est de 76,5 pour 100 000 habitants en Seine-Maritime, 113,3 pour 100 000 habitants dans l'agglomération rouennaise, et même 128,1 pour la tranche d'âge des 20 à 29 ans.

La Préfecture en appelle au civisme des habitants, et rappelle que :

les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux publics doivent être déclarés en préfecture.

depuis le 4 septembre, le port du masque est obligatoire dans la rue et dans les lieux ouverts au public dans certaines zones de 45 communes de la Métropole Rouen Normandie, de 07h à minuit pour toutes les personnes de 11 ans et plus.

depuis ce mercredi soir, tous les bar (bars à ambiance musicale, bars à thème, cafés, bars d’hôtels, bars de restaurants…) doivent fermer à minuit

De plus, les rassemblements de plus de 10 personnes dans la sphère privée sont fortement déconseillés. Selon le Préfet, il faut éviter :

les fêtes étudiantes

les fêtes familiales et amicales

les fêtes des voisins

les repas des anciens

Il est aussi demander de veiller au respect des gestes barrières dans les vestiaires sportifs et durant la pratique sportive, lors de l’organisation de fêtes foraines et brocantes, et durant les Journées européennes du patrimoine.

Si la situation sanitaire continue de se dégrader, le préfet pourrait prendre d'autres mesures.