La préfecture des Alpes-Maritimes fait appel à des volontaires du web en cas de crise

signature de la convention entre les Volontaires Internationaux en soutien virtuel (VISOV), le SDIS 06 et le préfet des Alpes-Maritimes

La préfecture des Alpes-Maritimes et les pompiers du SDIS 06 ont signé ce jeudi une convention avec l'association VISOV qui regroupe une communauté virtuelle francophone de volontaires en gestion d'urgence. Ce sont des sentinelles du web, bénévoles, mobilisables en cas de crise de sécurité civile (événement climatique majeur, incendie, attentat).

Ces volontaires numériques -près d'une centaine - sont sollicités en période de crise, par les services de l'Etat, pour un soutien sur le web. Ils peuvent diffuser des informations fiables sur les réseaux sociaux à la demande des autorités, assister des sinistrés via ces réseaux (diffuser des informations pour se mettre en sécurité). Les volontaires font aussi de la veille d'informations (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Waze…), de la vérification (fact-checking) pour alerter sur les fausses infos qui circulent, ils peuvent réaliser des cartographies en ligne ou relayer des appels à la solidarité.

La communauté est née en 2014 en France, après l’accident de train de Brétigny-sur-Orge. La préfecture a bénéficié pour la première fois de l'appui de ces volontaires pendant la tempête Alex d'octobre 2020.

Quel profil ont les volontaires VISOV ?

Ces citoyens volontaires qui ont à coeur de contribuer à sauver des vies sont issus de différents horizons : radioamateurs, météorologues, webmasters, community-managers, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, gestionnaires de crise, membres de la Protection Civile et la Fédération française de sauvetage et de secourisme, médecin. Ils ont des compétences en géolocalisation, diffusion de messages de prévention, jouent un rôle dans l'accélération des recherches, la détection des personnes sinistrées ou disparues.