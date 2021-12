La préfecture des Alpes-Maritimes interdit le feu d'artifice de Cannes

Le préfet des Alpes-Maritimes vient de prendre un arrêté afin d'interdire l'organisation des spectacles pyrotechniques dans les Alpes-Maritimes. L'arrêté va du 31 décembre 16 heures jusqu'au 2 janvier 6 heures. Une décision qui ne concerne quasiment qu'un cas, le feu d'artifice de Cannes, car les autres évènements avaient déjà été annulés par les maires eux-mêmes. Mais David Lisnard, le maire de Cannes, avait décidé de faire de la résistance et depuis quelques jours décidé de maintenir son feu d'artifice, expliquant que tout était pensé et en place pour qu'aucun risque sanitaire ne soit pris.

Depuis quelques jours, l'actuel président des maires de France fustigeait sur les réseaux sociaux les dernières mesures gouvernementales expliquant qu'elles étaient "inutiles sur le plan sanitaire... ineptes et de soumission... sans aucune notion de surface, de volume et de contrôle... prises sans doctrine et dans l'urgence".

Le gouvernement ne l'entendait pas de cette oreille. Par l'intermédiaire du préfet, il a donc trouvé le moyen de le contraindre. La maire de Cannes a immédiatement fait passer un communiqué très court terminant par : "La mairie de Cannes n’a d’autre choix que d’en prendre acte."