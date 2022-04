La préfecture des Deux-Sèvres impose des travaux à l'usine Archiblock pour réduire les nuisances

Après de multiples plaintes des riverains, la préfecture des Deux-Sèvres impose à l'usine de Mauzé-sur-le-Mignon des aménagements et un calendrier de travaux.

Après de multiples plaintes des riverains, la préfecture des Deux-Sèvres impose à Archiblock, une usine de fabrication de dès pour palettes en bois recyclés, de réduire les nuisances. Deux arrêtés ont été pris dans ce sens, une mise en demeure en mars 2021, puis un arrêté complémentaire précisant le calendrier des travaux.

Un collectif de riverains s’était formé quelques mois après le démarrage des installations en 2020, en réaction aux nuisances sonores, olfactives, lumineuses et aux émissions de poussières. L'une des représentantes de SOS Environnement Mauzé décrit, vidéos à l'appui, "des bruits intolérables de broyage et de soufflerie jour et nuit, comme un train qui rentrerait dans votre maison".

Des riverains prudents

De son côté, la direction assure "faire le nécessaire". En octobre 2020, elle dit avoir rencontré les riverains, et avoir entamé le dialogue et depuis l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021, suivre les injonctions émises par l'Etat. "Il y a un hangar de stockage qui est désormais en service" explique l'une des représentantes. Une mesure contre les rejets atmosphériques est prévue en avril 2022 et d'autres travaux de mise en conformité des niveaux sonores prévus en avril 2023

Après des mois de bataille, les riverains sont satisfaits d'avoir obtenu gain de cause mais préfèrent rester vigilants et suivre "attentivement" les avancées promises par l'entreprise de Mauzé-sur-le-Mignon.