La préfecture des Landes accueille le Tour de France de l'Égalité femmes-hommes

Les Landes accueillent le Tour de France de l'Égalité femmes-hommes en novembre prochain pour recueillir la parole des femmes sur les discriminations et violences qu'elles subissent, parfois au quotidien.

Le Tour de France de l'égalité femmes-hommes, lancé à l'initiative du gouvernement au début du mois, arrive dans les Landes. La préfecture organisera au mois de novembre et jusqu'à fin janvier, une série d'animations et d'ateliers-débats pour recueillir la parole des femmes.

La parole se libère

L'objectif de ce Tour est de donner l’opportunité à chacune et chacun de s'exprimer sur la manière dont il appréhende la question des inégalités entre les deux sexes et faire émerger les bonnes pratiques et les chantiers à mener. Il sera notamment question des violences sexistes et sexuelles commises sur le lieu de travail. Un sujet qui fait beaucoup parler depuis le scandale Harvey Weinstein. La parole des femmes s'est libérée et c'est une bonne chose pour Christophe Debove, directeur de la Cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSP) des Landes. Il invite aussi les hommes à venir participer aux ateliers et à réfléchir au problème. Lui-même s'interroge. "Par exemple, quand je vois un homme, je lui sers la main. Quand je vois une femme, je lui fais la bise... est-ce normal ? Est-ce que c'est naturel ?"

"Un bisou sur la main et ça remonte le long du bras"

À Mont-de-Marsan, le Centre d'information des droits des femmes et des familles (CIDFF) accueille ces femmes victimes de harcèlement. Barbara, jeune Montoise raconte à la conseillère ce qu'elle subit depuis des mois de la part de son supérieur hiérarchique. "Ça commence par des paroles et après ce sont des gestes plus explicites... des mains qui effleurent, ou un bisou sur la main et ça remonte le long du bras et puis ça va plus loin après". "Maintenant quand j'en parle, je réalise que c'était énorme mais on est tellement dans le truc qu'on s'en rend pas compte", explique la jeune femme.

"Ça commence par des gestes anodins puis des gestes plus explicites" - Le témoignage de Barbara, victime de harcèlement sexuel au travail. Copier

Soutenue par ses proches, qui lui ont fait prendre conscience qu'elle était une victime de harcèlement sexuel, Barbara a osé en parler. Malgré tout, l'idée de recroiser son patron la hante. Elle est en arrêt maladie depuis plusieurs jours.

