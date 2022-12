La Préfecture des Vosges interdit l'alcool, les pétards et les rave-party pour le réveillon du Nouvel An

En prévision du réveillon de la Saint-Sylvestre, la Préfecture des Vosges a pris ce mercredi une série de mesures d'encadrement concernant l'alcool, les pétards et les raves-party. Le but étant de maintenir l'ordre public pendant la nuit du Nouvel An.