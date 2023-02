La Préfecture des Vosges interdit le concert néonazi attendu pour ce week-end

Le gouvernement, par la voix de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin , avait annoncé vouloir l'interdiction de ce concert de black metal néo-nazi. Celui-ci est annoncé ce samedi 25 février dans le département des Vosges, vraisemblablement dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges . La Préfecture des Vosges a donc écouté l'exécutif ce jeudi en prenant un arrêté interdisant le concert ce samedi.

Dispositif des forces de l'ordre renforcé

Selon les autorités, l'affiche du concert reprend explicitement des symboles nazis et le noms des groupes invités à ce concert s'inscrit également dans cette tendance. "Au regard de ces éléments, ce festival est susceptible de donner lieu à des propos et des gestes incitant à la haine raciale, à la violence et à l’apologie des crimes commis par les nazis durant la Seconde guerre mondiale, propos et gestes répréhensibles au plan pénal. Cet événement constitue, par l’idéologie qu’il promeut, un trouble majeur à l’ordre public en raison de l’atteinte qu’il porte à la dignité humaine", conclut la Préfecture.

Cette dernière précise également que les forces de sécurité intérieure seront largement mobilisées tout au long de ce week-end. Elles seront même renforcées pour éviter l'organisation de cet événement.