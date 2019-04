La préfecture du Calvados interdit les "gilets jaunes" ce samedi dans le centre-ville de Caen

Caen, France

C'est la première fois que la préfecture du Calvados prend une telle mesure depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Le préfet a décidé ce jeudi 4 avril 2019 d'interdire les manifestations dans le centre-ville de Caen ce samedi. Une décision prise en concertation avec le maire de Caen précise l'Etat dans un communiqué.

L'arrêté préfectoral du 5 avril 2019 (voir le document plus bas) portant interdiction de rassemblement et manifestations sur la voie publique dans le centre-ville est applicable le samedi 6 avril de 10h à 23h. Un périmètre précis a été précisé par la préfecture du Calvados (voir la carte ci-dessous).

Le périmètre de l'interdiction : Fossés Saint-Julien, rue de Geôle, place Saint-Pierre, rue Saint-Jean , rue neuve Saint-Jean, avenue du Six-Juin, rue de l’Oratoire, rue Marthe le Rochois, boulevard Maréchal Leclerc, place Gambetta, boulevard Bertrand, esplanade Guillouard, place Fontette, rue Bertauld, rue Saint-Manvieu, place Saint-Martin.

Deux autres arrêtés pris

Deux autres arrêtés préfectoraux ont aussi été pris. Ils interdisent temporairement le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement ainsi que le transport de carburant, de tous produits inflammables, explosifs ou chimiques du 6 avril à 5 heures au 6 avril à 23 heures dans le même périmètre établit par l'Etat.

La préfecture du Calvados rappelle que toute infraction au présent arrêté est passible : s’agissant des organisateurs, de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 431-9 du code pénal) ; et s’agissant des participants, d'une contravention de quatrième classe dont le montant forfaitaire de 135 euros peut être minoré ou majoré jusqu’à 750 euros (article R. 644-4 du code pénal).

Le maire de Caen entendu

Le maire (LR) de Caen, Joël Bruneau avait demandé à l'Etat de prendre des mesures pour interdire le mouvement des gilets jaunes dans le centre-ville après des débordements constatés le week-end dernier lors de l'acte XX où plusieurs vitrines ont été brisées. 18 personnes avaient été interpellées

J’ai demandé au préfet de prendre les dispositions pour que les rues de Caen soient interdites à toute manifestation samedi prochain. Les habitants et commerçants ne peuvent plus être les victimes des débordements commis par les casseurs qui dévoient la cause des gilets jaunes. — Joël Bruneau (@joelbruneau) March 30, 2019

Le communiqué de presse du préfet du Calvados