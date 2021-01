La préfecture du Cher prolonge l'obligation du port du masque à Bourges, Orval et Saint-Amand Montrond

L'épidémie de Covid-19 stagne sur un plateau haut et le Cher est le département de la région Centre-Val de Loire où le taux d'incidence est le plus élevé. En conséquence, la préfecture du Cher vient de publier un arrêté prolongeant l'obligation de porter le masque en permanence dans les rues de Bourges, Saint-Amand Montrond et Orval. De même, il est obligatoire de porter un masque sur les marchés et aux alentours des établissements scolaires.

Cet arrêté concerne les enfants de plus de 11 ans et si possible les enfants de 6 à 11 ans. Il est en vigueur jusqu'au mardi 16 février inclus.