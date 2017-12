Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, la préfecture du Doubs annonce l'interdiction de la vente d'alcool à emporter. 19 communes sont concernées. Comme chaque année, le préfet renouvelle également l'interdiction d'utilisation des pétards et feux d'artifices sur la voie publique.

Doubs, France

La préfecture du Doubs prend les devants pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Elle a communiqué, ce jeudi, une liste d'interdictions en vigueur entre le 31 décembre et le 1er janvier 2018.

Impossible d'acheter de l'alcool à emporter dans 19 communes du Doubs

19 communes du département sont, pour le moment, concernées. Dès 20 heures, ce dimanche, et jusqu'au 1er janvier à 6 heures, il est impossible de se procurer de l'alcool à emporter à : Audincourt, Besançon, Bethoncourt, Doubs, Exincourt, Frasne, Les Fins, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Montébéliard, Nommay, Pontarlier, Pont-de-Roide, Vermondans, Seloncourt, Sochaux, Valdahon, Valentigney et Voujeaucourt.

Comme en 2016, le préfet du Doubs interdit également l'utilisation des pétards et autres artifices sur la voie publique pendant la soirée et la nuit du Réveillon. La distribution, la vente et l'achat de carburant à emporter est également proscrit.