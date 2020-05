La préfecture du Finistère a "bon espoir" d'autoriser dès aujourd'hui des réouvertures de plages

Le cadre national validé, le Préfet du Finistère a bon espoir de signer, ce mardi après-midi, l’arrêté permettant de rétablir, progressivement, l'accès au plages dans le département.

On est prêts. D’abord pour celles de Brest Métropole, presqu’île de Crozon, Pays d’Iroise et Concarneau notamment. La date de réouverture dépendra de chaque maire. - Pascal Lelarge

Sur les plages rouvertes, "il faudra garder une pratique familiale et pas de regroupements", précise le préfet. Pas question d'ouvrir toutes celles du département d'un coup : "Si on ouvre tous azimuts, lance Pascal Lelarge, on n'aura pas les moyens de s'assurer du respect des règles. On ne veut pas que la gendarmerie s'épuise à faire de la régulation".

Pour ce qui est du surf, "il y a un accord général pour ouvrir un certain nombre de spots en même temps de façon que ce ne soit pas le rush sur certains."

Les maires décideront des dates de réouverture

Le feu vert préfectoral donné, les maires des communes concernées fixeront la date de réouverture. La plage du Moulin Blanc (à cheval sur Brest, Guipavas et le Relecq-Kerhuon) pourrait être accessible dès ce mercredi, de même que celle du Pen An Traon à Guipavas. Pour celle du Petit Minou (Plouzané), cela pourrait prendre plus de temps car des négociations sont en cours avec la Fédération française de surf pour trouver un cadre.

Sur Brest Métropole, les élus sont en train d'élaborer les arrêtés municipaux pour encadrer les ouvertures de plages. Pour celle du Moulin Blanc par exemple, "il ne faudra _pas y être regroupé à plus de huit personnes_, que ce soit en famille ou entre amis", précise le maire de Guipavas Fabrice Jacob.