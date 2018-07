Nîmes, France

Chaque soir, l'été, depuis 2015, plusieurs dizaines de personnes, habitants ou touristes, viennent boire un verre et danser à la guinguette du moulin de Gravevesse à Sommières, dans le Gard. C'est désormais terminé. Les patrons ont été obligés de fermer leur commerce saisonnier sur ordre de la préfecture.

Une décision "injuste" pour les patrons

En réalité, les gérants n'auraient jamais dû ouvrir cet été, ni l'été dernier. La raison ? Un arrêté préfectoral pris en mars 2017 (suivi d'un arrêté municipal) qui interdit toute activité humaine dans la zone, classée inondable "en raison du Vidourle, le fleuve qui traverse Sommières. "Plein d'autres commerces, à quelques mètres de nous, se situent près du Vidourle également. Pourquoi nous seulement? ", s'interroge Michel Pierson, l'un des associés, avant d'ajouter "c'est injuste".

Conséquences des inondations de 2002

"Injuste" peut-être mais la priorité des autorités c'est la sécurité du public, explique Gilles Guillaud, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Gard. Il rappelle les inondations en septembre 2002 qui avaient fait 23 morts dans le Gard et entraîné l'expropriation du moulin de Gravevesse. "En 2002, c'est un site qui a été inondé avec plus de 5 mètres d'eau, la toiture a été complètement détruite. Et les personnes qui étaient sur ce site ont été hélitreuillées".

Myriam Turpin, l'une des respnsables de la guinguette, ne comprent pas: "On ouvre de juin en août, et il n'y a jamais de crues à cette période". Réponse de Gilles Guillaud : " Personne ne peut dire ça. Dans le Gard, on sait qu'il peut y avoir ce genre d'événement à tout moment".

Rendez-vous au tribunal ?

Après avoir résisté, ouvert malgré l'interdiction, les gérants ont cédé et décidé de fermer la guinguette, surtout après une nouvelle visite des policiers municipaux qui les ont rappelés à l'ordre, ce 24 juillet. Mais ils ne comptent pas en rester là. "On va attaquer l'arrêté devant le tribunal administratif", affirme Michel Pierson. Une pétition a également été lancée auprès des clients et des Sommiérois : "elle a déjà recueilli plus de 800 signatures", affirme-t-il. Il faut dire que la disparition de la guinguette suscite beaucoup d'émotion sur place.