La préfecture du Loiret prend un arrêté pour interdire tout teknival ou rave-party le week-end prochain

Après la rave-party non déclarée du week-end dernier à Ouzouer-sur-Trézée, la préfecture du Loiret ne veut pas de ce type de rassemblement festif musical le week-end prochain. Elle vient de publier deux arrêtés en ce sens.

La préfecture du Loiret prend les devants pour éviter la tenue d'une nouvelle rave-party le week-end prochain, comme ce fut le cas lors du week-end de la Toussaint à Ouzouer-sur-Trézée (3.000 teufers réunis sur le site d'une usine désaffectée) ou début octobre dans le Cher, sur une parcelle de forêt privée.

Interdiction de transporter du matériel de son

Comme cela arrive régulièrement, deux arrêtés viennent d'être publiés ce jeudi par la préfecture. Le premier interdit tout transport de matériel de son dans le département, entre vendredi 5 novembre à 12h et lundi 8 novembre à 15h, et indique qu'il s'agit d'une décision en lien avec l'épidémie de Covid-19 et le risque pour la santé publique que font courir ces rassemblements où la distanciation physique n'est pas respectée.

Interdiction d'organiser une rave-party

Le second arrêté interdit tout simplement l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical dans le Loiret (teknival, rave-party) aux mêmes dates. Ce texte invoque également les motifs de santé publique, mais aussi "un risque élevé de trouble à l'ordre public", rappelant que la dernière rave-party sauvage, dans le Loiret, le week-end dernier, a nécessité la mobilisation de 450 gendarmes, l'un d'eux ayant même été blessé.