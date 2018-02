Loiret, France

Dans le Loiret, il n'y a plus de centre de rétention administrative (CRA) depuis 2010. Le CRA de Cercottes n'a en effet fonctionné que quelques années, avant d'être fermé sur décision d'Eric Besson, alors ministre de l'identité nationale, qui estimait que le lieu ne remplissait pas "les conditions d'un accueil digne". Un centre de rétention administrative, c'est une sorte d'antichambre avant l'expulsion pour les étrangers, dans l'attente des formalités pour organiser leur départ, ou bien dans l'attente d'un éventuel recours devant une juridiction administrative. Actuellement, il n'existe plus de centre de rétention administrative en région Centre Val-de-Loire.

Un hôtel Formule 1 un temps pressenti

A défaut de CRA, le ministère de l'Intérieur a décidé de doter le Loiret d'un LRA : un local de rétention administrative, comme il y en a déjà un à Tours, en Indre-et-Loire. Il s'agit cette fois d'un lieu, créé à titre permanent ou temporaire, où les étrangers séjournent avant d’être placés dans un centre de rétention administrative. Pour créer un LRA, les exigences sont plus sommaires que pour les CRA : cela peut être une cellule de garde à vue réaménagée, une chambre d'hôtel reconvertie, un local dans un aérogare... Ainsi un hôtel "formule Un" situé le long de la Nationale 20 à Olivet a été un temps pressenti par la préfecture, mais la piste a été finalement abandonnée.

Les syndicats de police inquiets

A Orléans, les syndicats de police dénoncent un manque de transparence sur ce projet : "On apprend ça par la bande, c'est inacceptable !", réagit Stéphane Liévin, délégué Unité SGP FO Police 45, pour qui ce projet est surtout lié "à la volonté du ministère de faire du chiffre, pour dire qu'à la fin de l'année on a interpellé reconduit tant de personnes". Surtout, Stéphane Liévin considère que la police à Orléans n'a pas les effectifs suffisants pour une telle tâche : "Les missions de la police ne cessent d'être étendues, on ne peut pas en rajouter une nouvelle ! Ce local de rétention administrative n'a pas sa place à Orléans. Si le préfet estime que la situation actuelle n'est pas suffisante, il faut alors réfléchir à la création d'un centre de rétention administrative en région Centre et prévoir des effectifs spécifiques." L'interview de Stéphane Liévin est à écouter ici :

"Ajouter de nouvelles mission alors qu'on est déjà débordé est inacceptable" - Stéphane Liévin Copier

La préfecture du Loiret estime au contraire qu'un local de rétention administrative serait un gain de temps et de moyens pour les forces de l’ordre. "L'objectif est bien de sauvegarder la capacité opérationnelle des services de police et de gendarmerie, argumente Taline Aprikian, la directrice de cabinet du préfet. C'est-à-dire que concrètement, plutôt que de faire des escortes qui peuvent parfois prendre plusieurs heures pour amener un étranger dans un centre de rétention administrative, on placerait l'individu localement, le temps de faire les démarches juridiques et notamment les recours devant le juge des libertés et de la détention. Cette création serait donc un gain de temps pour les forces de l'ordre." Taline Aprikian confirme qu'il s'agit bien d'une volonté du ministère de l'Intérieur, mais qu'aucune échéance n'a été fixée. Le lieu d'implantation reste donc à trouver. Les explications de Taline Aprikian sont disponibles ci-dessous :

"Ce local de rétention sera un gain de temps opérationnel pour les forces de l'ordre" - Taline Aprikian Copier

En attendant, locaux et centres de rétention administrative feront l’objet de discussions mercredi avec le très attendu projet de loi sur l'asile et l'immigration présenté en conseil des ministres.