La préfecture du Val-d'Oise met en place des collectes pour récupérer les armes détenues illégalement

L'opération est nationale et pilotée par le ministère de l'Intérieur. Du 25 novembre au 2 décembre 2022, les particuliers détenant illégalement une arme sont invités à "s'en dessaisir simplement ou [les] conserver légalement" lors d'une opération dite "d'abandon simplifié des armes à l'Etat" précise la préfecture du Val-d'Oise dans un communiqué publié ce vendredi et indiquant les différents sites de collecte mis en place dans le département.

Trois sites de collecte dans le Val-d'Oise, encadrés par des policiers et gendarmes

A partir du vendredi 25 novembre et pendant une semaine, "dans le département du Val-d'Oise, plusieurs sites de collecte seront mis en place afin de permettre la restitution des armes dont les détenteurs souhaitent s'en séparer" poursuit la préfecture. Ces armes pourront être déposées "sans formalités administratives" auprès de policiers et gendarmes, à l'hôtel de police d'Argenteuil, au groupement de gendarmerie de Pontoise et à l'hôtel de police de Gonesse. Si les détenteurs d'armes sont "dans l'incapacité de se déplacer" ou s'ils possèdent des objets dangereux comme des obus ou des grenades, ils peuvent prendre contact avec la préfecture au 07.88.42.84.37 pour une collecte sécurisée à domicile.

Selon la préfecture du Val-d'Oise, au moins 2 millions de Français détiendraient, sans titre, des armes "principalement de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales." Pour les conserver légalement, il sera possible, à partir du 25 novembre, de les enregistrer dans le Système d'Information sur les Armes (SIA). Ce système de recensement déjà fonctionnel pour les chasseurs permettra désormais aux particuliers "détenteurs d'une arme héritée ou trouvée" de se "créer un compte personnel et s’inscrire dans une démarche administrative de régularisation." Pour conserver son droit à détenir des armes, tout particulier devra créer ce compte personnel avant le 1er juillet 2023.