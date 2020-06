La préfecture interdit la manifestation contre les violences policières samedi à Rennes

La préfète Michelle Kirry dit non. Un rassemblement contre les violences policières et le racisme est prévu à 14h00, ce samedi 6 juin, place Charles de Gaulle à Rennes à l'initiative du collectif "Solidaires Etudiant-e-s Syndicat de Lutte Rennes" mais aussi de plusieurs organisations, syndicats et du collectif Vérité et Justice pour Babacar Gueye, ce jeune homme d'origine sénégalaise de 27 ans tué en 2015 lors d'une intervention policière dans le quartier Maurepas.

La prefecture met le covid 19 en avant

La préfecture interdit cette manifestation en mettant en avant le contexte d'épidémie de Covid 19 : " Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes est interdit sur l’ensemble du territoire national."

Elle ajoute : "Si la liberté de manifester est garantie par notre dispositif légal, elle doit être conciliée avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et le respect de l’ordre public. La préfète d’Ille-et-Vilaine appelle donc chacun à faire preuve de responsabilité."