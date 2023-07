La préfecture interdit les rave-parties et teknivals tout le week-end dans les Landes

La préfecture a pris un arrêté pour interdire les "rassemblement festifs à caractère musical de type teknival ou raveparty", à partir de ce vendredi 21 juillet, et jusqu'au lundi 24 juillet inclus. La circulation de "tout véhicule transportant du matériel de sons susceptible d'être utilisé lors d'un rassemblement festif" n'est pas autorisée non plus pendant cette période.

Des évènements avec "des centaines de participants susceptibles de se dérouler"

La préfecture prend ses précautions, car selon l'arrêté, des "éléments d'informations concordants, des rassemblements festifs à caractère musical pouvant regrouper plusieurs dizaines - voir centaines - de participants sont susceptibles de se dérouler entre le 21 et le 24 juillet dans les Landes."

Pour justifier ce choix, la préfecture met en avant divers arguments, prônant le maintien de la sécurité des Landais. Comme le risque d'incendie, "le département est placé au niveau jaune saisonnier en termes de risque de feux de forêt". Le fait qu'il n'y a pas eu de "déclaration préalable en préfecture", pourtant obligatoire. La préfecture rappelle que les "forces de sécurité intérieure sont mobilisées en fin de semaine pour la sécurité des axes routiers".

Ainsi, il est interdit d'organiser des rassemblements festifs, et de transporter du matériel "sound system" pendant ces quatre jours. "Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions... Et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation", rappelle les représentants de l'Etat.

