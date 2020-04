La préfecture meusienne lance un appel à volontaires pour la confection de blouses

Pour pallier la pénurie de surblouses, la préfecture de la Meuse lance un appel à volontaires, à la fois à ceux qui savent coudre, et ceux qui seraient en possession de tissus en coton. Ces protections seront distribuées aux personnels des EHPAD et dans d'autres services de soins à domicile.

Face à la pénurie de surblouses, la préfecture de la Meuse prend les devants. Elle lance un appel à volontaires : tous ceux qui sont en possession de tissus en coton, lavables à 60°, et ceux qui sont en capacité de coudre des blouses sont invités à se faire connaître. Pour cela, ils peuvent écrire à l'adresse mail suivante : contact@meuse.fr ou appeler au 03.29.45.65.22.

Un patron et des explications de montage

La préfecture de la Meuse indique qu'un circuit de ramassage des tissus est organisé par le conseil du département, tout comme celui de distribution, pour les volontaires qui savent coudre. Une fois que tout sera bien mis en place, des kits de fabrication prêts à l'emploi seront livrés. "Les volontaires seront mis en relation avec un correspondant", indique la préfecture. Attention, les couturiers et couturières doivent suivre un modèle de blouse bien particulier. Le patron et les explications de montage, visibles ci-dessous, sont également téléchargeables sur les sites du conseil départemental et de la préfecture.

Le patron de la blouse à respecter pour les volontaires qui répondent à l'appel "Meuse Solidaire". - Préfecture de la Meuse

Ces blouses, cousues main, doivent permettre de protéger les personnels dans les EHPAD, mais aussi ceux qui travaillent dans les services de soins infirmiers à domicile, ainsi que dans les services d'aides et d'accompagnement à domicile.