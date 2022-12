La préfète d'Indre-et-Loire Marie Lajus va quitter ses fonctions, son remplaçant déjà connu

Elle sera restée deux ans et demi en Touraine. Alors qu'elle assistait au Congrès des maires d'Indre-et-Loire ce mercredi à Tours, la préfète Marie Lajus a confirmé à France Bleu Touraine qu'elle allait quitter son poste prochainement, comme l'avait annoncé un peu plus tôt nos confrères de La Nouvelle République . La décision officielle est intervenue peu après, ce mercredi 7 décembre, avec la nomination de son successeur en Conseil des ministres, Patrice Latron.

Âgé de 61 ans, ce dernier fut récemment directeur du cabinet de Geneviève Darrieussecq lorsqu'elle était ministre en charge de la Mémoire et des Anciens combattants, jusqu'en mai 2022. Il a occupé le poste de préfet de l'Yonne entre 2017 et 2019, et de préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 2011 et 2014. La date de sa prise de fonction n'est pas encore connue.