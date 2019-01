La Préfète d'Indre-et-Loire sans filtre sur son compte twitter

Selon Corinne Orzéchowski, "la situation actuelle montre qu'il faut parler et twitter c'est un bon moyen de se parler"

Indre-et-Loire, France

Si vous êtes un des 6782 abonnés du compte twitter de la Préfète d'Indre-et-Loire, vous avez sans doute constaté qu'il s'écarte assez souvent de la langue de bois en usage sur ce genre de compte officiel. Il y a une bonne raison à cela : contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres départements, ce n'est pas un service communication qui s'en occupe. C'est Corinne Orzéchowski elle-même qui s'exprime, et le style est souvent très direct, notamment lors des manifestations de gilets jaunes.

Au secours Robespierre est de retour😂 — Préfète d'Indre-et-Loire (@Prefet37) December 30, 2018

La Préfète d'Indre-et-Loire est aussi directe sur Twitter qu'en face à face. Quand un manifestant écrit qu'il compte monter des tribunaux populaires pour la juger, Corinne Orzéchowski répond : "Au secours, Robespierre est de retour", suivi d'un smiley qui pleure de rire. Quand un autre internaute lui balance "qu'elle est aussi nulle qu'à son poste précédent, et qu'il comprend qu'elle ait été dégagée", la Préfète se défend : "Personne ne m'a dégagée. Je suis restée 3 ans au Mans et je fais mon métier avec sérénité".

Beaucoup d'autres tweets se veulent plus pédagogiques, quand elle incite à participer au Grand Débat National, qu'elle répond aux gilets jaunes qui se plaignent de violences policières ou qu'elle explique pourquoi il faut déclarer une manifestation. Selon Corinne Orzéchowski, le réseau social est un nouveau canal de discussion directe dont il ne faut pas se priver : "C'est un bon outil et ça me va bien de m'expliquer en quelques mots, ça correspond bien à ma pensée un peu directe. C'est une nécessité pour informer les gens, mais c'est aussi presque un plaisir que je prends".

"C'est le langage de tous les jours, c'est le langage de la vie. La situation actuelle montre qu'il faut se parler, et twitter est un moyen de le faire. Les gens à qui je réponds, ou qui me répondent, souvent nous ne sommes pas du même avis, mais parfois si, et c'est juste la vie". La Préfète d'Indre-et-Loire

Ce qui est anormal et illégal c'est une manifestation non déclarée situation qui ne permet pas d'assurer la sécurité du plus grand nombre https://t.co/yjZMjnrkFe — Préfète d'Indre-et-Loire (@Prefet37) January 20, 2019

Et il y a aussi des échanges souriants, comme cette fois où la Préfète a répondu à un internaute qui demandait si il y avait des manifestants dans le quartier de la cathédrale. Après avoir reçu une réponse, l'interlocuteur a écrit : "Puisque je vous tiens, et que vous êtes fort sympathique, pouvez-vous me dire comment on devient chargé de la communication de la préfecture sur les réseaux sociaux?". Réponse de Corinne Orzéchowski : "Il faut être préfète", avec un point d'exclamation.