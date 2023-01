La préfète de Gironde et de Nouvelle Aquitaine s'en va, remplacée par celui d'Occitanie

Fabienne Buccio préfète de la Gironde et de Nouvelle Aquitaine durant quatre ans

Elle avait succédé à Didier Lallement en plein crise des gilets jaunes en mars 2019, en provenance de Normandie et après avoir géré le dossier de la jungle de Calais quelques années auparavant. Fabienne Buccio va quitter son poste de préfète de la Gironde et de Nouvelle Aquitaine dans les prochains jours. A 63 ans, elle est nommée préfète de région à Lyon. Nouvelle promotion, pour celle qui a été aux commandes durant tout l'été 2022 marqué par les incendies monstres de La Teste-de-Buch et Landiras.

C'est le préfet d'Occitanie qui va lui succéder. En poste à Toulouse depuis 2018, Étienne Guyot est aussi préfet coordinateur du Grand projet Ferroviaire du Sud Ouest depuis 2021, qui doit prolonger la LGV vers Dax et Toulouse. Il a également été préfet dans le Gers et les Landes de 2005 à 2009.