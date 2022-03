Réfugiés ukrainiens : 1.234 offres d'accueil recensées en Haute-Vienne, selon la Préfète Fabienne Balussou

Combien la Haute-Vienne peut-elle ou va-t-elle accueillir de réfugiés ukrainiens ? Comment va s'organiser l'accueil ? Invitée de France Bleu Limousin ce mercredi matin, la Préfète de Haute-Vienne, Fabienne Balussou, a indiqué d'emblée que "la Haute-Vienne a été marquée par un profond élan de solidarité _depuis le début de la crise ukrainienn_e, à la hauteur de la tradition d'accueil de ce département". A ce stade, "nous avons référencé 1234 offres d'hébergement qui viennent à la fois de particuliers et d'institutionnels. Les élus, les associations sont naturellement très mobilisés. Le ministre de l'Intérieur a, dès le début de la crise, demandé aux préfets d'assurer une coordination de l'ensemble des initiatives et de l'action qui est conduite en solidarité vis à vis des personnes en provenance d'Ukraine" a poursuivi la représentante de l'Etat en Haute-Vienne. "Et donc, c'est dans ce cadre là qu'avec les services de l'Etat, nous oeuvrons pour informer, orienter et assurer une vision la plus globale possible pour s'assurer qu'il n'y a pas de trous dans la raquette et que les propositions faites seront en cohérence avec les besoins qui vont s'exprimer" a-t-elle complété. "Nous sommes dans un travail très poussé avec les élus, les collectivités locales pour identifier des solutions d'hébergement et de logement pérenne" a-t-elle ajouté.

La gestion de la crise sanitaire risque de s'inscrire dans le temps pour les particuliers

Car la Préfète de Haute-Vienne a bien souligné que "la gestion de la crise sanitaire risque de s'inscrire dans le temps pour les particuliers". En effet, accueillir c'est bien car c'est l'urgence. Mais qu'en sera-t-il en matière d'accompagnement de santé et psychologique, peut-être aussi en matière de scolarisation des enfants ? "Ces aspects là sont effectivement pris en compte (...). _Dans la solidarité, il y a aussi la responsabilité_. Quand on accueille des personnes, on s'engage sur un certain temps, on s'engage à les héberger, les nourrir et les accompagner à permettre pour l'ensemble des personnes concernées d'avoir accès à un certain nombre de démarches. Et donc, c'est vraiment une dimension d'engagement citoyen" a souligné Fabienne Balussou. "S'agissant des institutionnels, on a évidemment pris en compte ces différents aspects. Nous avons des réunions chaque semaine avec les élus pour articuler la bonne prise en charge, à la fois sur le volet sanitaire avec l'ARS, à la fois sur le volet de l'Éducation nationale, la scolarisation et avec un accompagnement social sur lequel nous sommes évidemment très mobilisés" a précisé la Préfète.

Fabienne Balussou a enfin indiqué avoir "missionné l'association Audacia, qui est en charge de la gestion de l'offre d'hébergement et qui va, après chaque proposition faite, revenir vers les particuliers qui se sont proposés pour vérifier que la proposition faite est bien dimensionnée par rapport aux besoins".